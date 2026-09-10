Lindbergh, il CEO Michele Corradi scende al 24,97% del capitale

(Teleborsa) - Lindbergh , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha ricevuto comunicazione da parte dell'azionista Pibes circa la riduzione della propria partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 25% (dal 25,01% al 24,97%), per effetto della vendita di 3.750 azioni avvenuta il 29 luglio 2026. Pibes è la holding di proprietà di Michele Corradi, CEO di Lindbergh.



Pibes rimane comunque il primo azionista, davanti Pinvest (holding di proprietà di Marco Pomé, presidente del CdA) al 16,18%, Vibes al 3,93%, Bonfire al 3,92%, Livingston al 2,68%. Vibes, Bonfire e Livingston sono riconducibili rispettivamente a Matteo Vaccari, Andrea Allegrini e Marco Rodini, ciascuno con ruoli manageriali all'interno della società. Abdiel Capital ha il 5,05%, le azioni proprie sono al 2,49%, il mercato ha in mano il 40,78%.

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