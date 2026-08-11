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BFF Bank: JPMorgan ha quota potenziale del 3,19%, Barclays del 5,34%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
BFF Bank: JPMorgan ha quota potenziale del 3,19%, Barclays del 5,34%
(Teleborsa) - JPMorgan ha una partecipazione potenziale del 3,19% in BFF Bank. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 6 agosto 2026. In particolare, lo 3,04% sono azioni e lo 0,15% sono strumenti finanziari.

Inoltre, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,34% in BFF Bank, in un'operazione datata 4 agosto 2026. In particolare, lo 0,43% sono azioni e il 4,91% sono strumenti finanziari.
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