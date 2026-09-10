ViViBanca e Finpromoter, accordo strategico per erogare fino a 100 milioni di euro a PMI italiane

(Teleborsa) - ViViBanca, Specialty Commercial Bank specializzata nel credito alle famiglie e nel finanziamento alle Piccole e Medie Imprese, e Finpromoter, intermediario finanziario promosso da Confcommercio, hanno sottoscritto un accordo strategico finalizzato a erogare fino a 100 milioni di euro di finanziamenti destinati alle PMI italiane.



L'operazione è strutturata attraverso un programma di cartolarizzazione revolving della durata di 24 mesi, che consentirà a ViViBanca di investire progressivamente in portafogli di finanziamenti chirografari a medio-lungo termine originati da Finpromoter. I crediti acquisiti dal veicolo di cartolarizzazione saranno assistiti dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, a rafforzamento del profilo di protezione dell'investimento.



La struttura prevede la costruzione progressiva di un portafoglio granulare e diversificato per area geografica, merito creditizio e settore di attività. L'andamento del portafoglio sarà oggetto di monitoraggio continuativo per l'intera durata dell'operazione. Contestualmente al closing è previsto il trasferimento di un primo portafoglio di crediti, cui seguiranno ulteriori cessioni nel corso del periodo di revolving, fino al raggiungimento di un ammontare complessivo massimo di 100 milioni di euro.



"Con questa operazione rafforziamo ulteriormente il nostro posizionamento nel finanziamento alle PMI italiane, attraverso una struttura innovativa che ci consente di coniugare crescita, diversificazione e attenta gestione del rischio - ha detto Antonio Dominici, AD di ViViBanca - La partnership con Finpromoter rappresenta un modello di collaborazione orientato a mettere a disposizione delle imprese nuove risorse per sostenere investimenti e sviluppo".



"La partnership con ViViBanca nasce con un obiettivo chiaro: far arrivare risorse a chi fa impresa - ha commentato Pierpaolo Ciuoffo, Direttore Generale di Finpromoter - Grazie a questo accordo mettiamo a disposizione 100 milioni di euro per dare un sostegno concreto sia alla gestione quotidiana sia ai progetti di crescita delle PMI. Portiamo sul mercato ciò che ci distingue da sempre: vicinanza reale agli imprenditori, risposte trasparenti e un accesso al credito semplice e veloce".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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