TISG, società di revisione BDO dichiara impossibilità di esprimere giudizio su bilancio

(Teleborsa) - BDO Audit Services ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato di The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, né di esprimere le proprie conclusioni sulla Rendicontazione di Sostenibilità.



I revisori scrivono che TISG ha fornito "attestazioni scritte che non corrispondono a quelle da noi richieste, anche in riferimento a taluni elementi probativi pertinenti per la redazione del bilancio consolidato che non ci sono stati forniti nel corso dell'attività di revisione. Tale circostanza rappresenta una limitazione pervasiva al procedimento di revisione".



Il bilancio consolidato presenta un patrimonio netto negativo pari a 388 milioni di euro, anche a seguito del restatement effettuato ai sensi del Principio Contabile Internazionale IAS 8, dopo aver registrato una perdita di 170,9 milioni di euro, mentre l'indebitamento finanziario netto consolidato ammonta a 129,6 milioni di euro. Il bilancio d'esercizio della Capogruppo presenta un patrimonio netto negativo pari a 376,5 milioni di euro, facendo ricadere la Società nella fattispecie prevista dall'art. 2.447 del codice civile, mentre l'indebitamento finanziario netto ammonta a 131 milioni di euro.



"Nell'ambito delle nostre verifiche non abbiamo ottenuto evidenze probative adeguate e sufficienti a supportare la ragionevolezza delle assunzioni poste dagli amministratori alla base dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato - aggiunge BDO - Inoltre, non abbiamo ottenuto evidenze probative adeguate e sufficienti in relazione alle attività e passività per commesse in corso su ordinazione e correlate voci di bilancio, incluse le rettifiche al patrimonio netto di apertura a seguito dell'applicazione del Principio Contabile Internazionale IAS 8".



Quanto sopra esposto "non ci ha permesso né di valutare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale (e la conseguente recuperabilità dei valori degli attivi e la determinazione dei fondi), né (nella non verificata ipotesi di sussistenza del presupposto della continuità aziendale) di accertare la corretta rappresentazione contabile delle attività e passività per commesse in corso su ordinazione e la corretta applicazione del Principio Contabile Internazionale IAS 8". Tenuto conto della "pervasività delle limitazioni sopra indicate non siamo stati in grado di completare le procedure di revisione contabile previste dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), e conseguentemente non siamo stati in grado di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025".

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