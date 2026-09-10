Petrolio, Opec taglia stime domanda globale 2026 per il quinto mese consecutivo

La domanda globale è ora stimata in crescita di soli 400 mila barili, mentre nel 2027 si prevede una crescita di 2,4 milioni

(Teleborsa) - L'Opec ha tagliato le stime di crescita della domanda globale di petrolio per la quota volta consecutiva, segnalando che la domanda globale di greggio crescerà di soli 400 mila barili al giorno nel 2026, a seguito di una leggera revisione al ribasso rispetto alla stima precedente. E' quanto emerge dall'Oil Market report di settembre pubblicato dal cartello.



Si prevede inoltre che la domanda dei paesi OCSE diminuirà di circa 100 mila barili al giorno, mentre quella dei paesi non-OCSE crescerà di circa 500 mila barili al giorno.



Nel 2027, l'OPEC prevede che la domanda globale di petrolio crescerà di 2,4 milioni di barili al giorno, a seguito di una revisione al rialzo rispetto alla stima precedente. La domanda dei paesi OCSE crescerà di circa 400 mila barili al giorno, mentre quella dei paesi non-OCSE crescerà di circa 1,9 milioni di parili.



Sul fronte dell'offerta, si prevede che la produzione dei Paesi "esterni" al cartello, che non aderiscono alla Dichiarazione di Cooperazione, crescerà di circa 600 mila barili al giorno nel 2026 (invariato rispetto alla stima precedente) grazie alla crescita realizzata da Brasile, Stati Uniti, Canada e Argentina. La produzione registrerà la stessa variazione nel 2027 (+600 mila barili al giorno), trainata principalmente da Qatar, Canada, Brasile e Argentina.



Quanto al gas naturale (NGL) ed agli altri liquidi non convenzionali, si stima una crescita di circa 100 mila barili al giorno ad una media di 8,7 MBG nel 2026. Un'ulteriore crescita di circa 100 mila barili al giorno è prevista anche nel 2027 ad una media di circa 8,9 MBG.



Ad agosto, la produzione di petrolio dei paesi OPEC è aumentata di appena 300 mila barili al giorno, raggiungendo una media di circa 38,05 MBG.

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