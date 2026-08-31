Giappone, produzione industriale di luglio rallenta meno delle attese a +0,1% su mese

(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale, nel mese di luglio 2026, ha registrato un incremento dello 0,1% su base mensile, rallentando rispetto al +1,9% di giugno. Le stime degli analisti indicavano un -0,7%.



Le previsioni a 1 mese indicano, per agosto, una crescita della produzione del 6,4%, mentre quelle a due mesi, per settembre, segnalano un -4,2%.



Su base annuale, il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a +4,1%.



All'aumento mensile della produzione ha contribuito l'incremento delle scorte (+0,5% su mese) e delle consegne (+2,2%).

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