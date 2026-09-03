Cina, indice PMI servizi RatingDog di agosto sale oltre il consensus a 51,4 punti

(Teleborsa) - In Cina, lo scorso mese il settore dei servizi si è espanso più del previsto. Secondo il sondaggio mensile di RatingDog, infatti, ad agosto 2026 l'indice PMI dei servizi è salito a 51,4, recuperando dal minimo di 22 mesi di 50,4 toccato a luglio e superando le previsioni di mercato di 50,6. Tuttavia, l'ultimo dato è stato il secondo più basso degli ultimi 14 mesi.



L'aumento è stato sostenuto principalmente dalla domanda interna, mentre le vendite estere sono cresciute per il quarto mese consecutivo, ma a un ritmo più moderato rispetto a luglio. L'occupazione è aumentata per il quarto mese consecutivo, segnando la sequenza di crescita più lunga dal 2023.



Sul fronte dei prezzi, l'inflazione dei costi degli input ha accelerato a causa dell'aumento dei costi di manodopera, materie prime, petrolio e gasolio. Allo stesso tempo, i prezzi degli output sono aumentati per il terzo mese consecutivo, segnando la sequenza di inflazione più lunga nel settore dalla prima metà del 2024. Tuttavia, l'inflazione dei prezzi di vendita è rimasta invariata rispetto a luglio ed è rimasta marginale. Infine, il sentiment si è rafforzato grazie alle speranze di piani di espansione aziendale, nuovi progetti e crescita del mercato prevista.



(Foto: Christian Lue on Unsplash)

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