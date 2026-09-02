Usa, ordini industria luglio tornano a crescere

(Teleborsa) - Crescono più delle attese, per il secondo mese consecutivo gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di luglio, gli ordini hanno evidenziato una crescita dello 0,9% dopo la diminuzione dello 0,2% riportata a giugno e contro le attese di un aumento dello 0,7% del consensus.



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono aumentati dello 0,6%, dopo il -0,1% di giugno. Gli ordini di beni durevoli al netto del settore difesa sono aumentati dell'1,3%, in linea con il +0,5% del mese precedente, mentre esclusi i trasporti sono aumentati dello 0,4%, in linea con il mese precedente.



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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