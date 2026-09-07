Eurozona, Sentix: a settembre fiducia a 5,1 punti, in rialzo per il quinto mese consecutivo e al top da febbraio 2022

(Teleborsa) - A settembre continua a rafforzarsi la fiducia nell'Eurozona come emerge dall'indice Sentix Economic Sentiment salito per il quinto mese consecutivo, raggiungendo i 5,1 punti, ai massimi da febbraio 2022.



E' quanto rileva sentix GmbH, società tedesca specializzata in analisi di sentiment sui mercati finanziari, aggiungendo che l'indice sulla situazione corrente è migliorato a -3,3 punti, al livello più alto da marzo 2022. Dato che, unitamente, al quinto aumento consecutivo dell'indice sulle aspettative, che ha raggiunto i 13,8 punti, segnala un "elevato livello di fiducia sul fatto che l'Eurozona sia entrata in una fase di ripresa economica" destinata a proseguire.



A questi miglioramenti ha contribuito anche la Germania, con il relativo indice generale salito in maniera decisa di 9,1 punti, il suo miglior risultato da luglio 2025, nonostante le difficoltà dell'industria automobilistica tedesca e la Volkswagen abbia recentemente annunciato significativi tagli al personale. L'indicatore sulla situazione corrente è aumentato di quasi 16 punti, mentre le aspettative sono migliorate di 6,3 punti, con "le elezioni in Sassonia-Anhalt" che "non sembrano turbare gli investitori". L'economia dell'Europa orientale sta registrando buone performance con un indice generale salito per la quinta volta consecutiva, sebbene un valore di +4 segnali solo una ripresa".



Oltre i confini continentali, il quadro è più prudente con gli USA che stanno "perdendo slancio" dove l'indice generale è sceso di 1,6 punti. L'indicatore sulla situazione corrente rimane comunque "nettamente positivo a 27,8 punti", evidenziando che l'economia americana "sta continuando a crescere a settembre".

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