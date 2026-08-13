Il petrolio è in leggero calo nonostante lo stallo tra Stati Uniti e Iran

Dopo i report di IEA e OPEC

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per il petrolio, che mostra un leggero calo, in assenza di progressi sull'apertura del vitale Stretto di Hormuz e sulla base di stime più negative sulla domanda globale per quest'anno.



I futures del Brent mostrano un calo dello 0,4% a 88,6 dollari al barile, mentre quelli sul West Texas Intermediate (WTI) scendono dello 0,4%, a 83 dollari.



"Non si sono registrati nuovi sviluppi significativi tra Stati Uniti e Iran, con entrambe le parti in una situazione di stallo - commentano gli analisti di ING - Nel frattempo, il recente attacco con droni contro il porto russo di Novorossiysk sembra aver risparmiato le infrastrutture petrolifere, senza segnalazioni di danni ai terminal petroliferi al momento".



Ieri sia l'International Energy Agency (IEA) che l'OPEC hanno ridotto le previsioni sulla domanda di petrolio per il 2026. La prima organizzazione prevede un deficit di 1,8 milioni di barili al giorno (b/d) nel mercato petrolifero globale nel terzo trimestre del 2026, stima praticamente raddoppiata rispetto al mese scorso, a causa delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Sebbene l'offerta globale di petrolio sia cresciuta di 2,4 milioni di b/d a luglio, rimane inferiore di 6,3 milioni di b/d su base annua e si prevede che l'offerta annua totale diminuirà di 4,3 milioni di b/d nel 2026. L'OPEC, che rimane più ottimista riguardo alla domanda, prevede una crescita della domanda globale di 580.000 barili al giorno su base annua. Nel frattempo, per quanto riguarda l'offerta dell'OPEC, il gruppo avrebbe aumentato la produzione di 1,69 milioni di barili al giorno su base mensile, raggiungendo i 19,85 milioni di barili al giorno a luglio, con incrementi principalmente da parte di Iraq, Arabia Saudita e Kuwait. Tuttavia, è probabile che la ripresa dell'offerta si sia arrestata ad agosto a causa delle rinnovate interruzioni nello Stretto di Hormuz.

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