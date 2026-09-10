Poste Italiane, nel primo semestre 2026 superati 1.000 impianti fotovoltaici

(Teleborsa) - Poste Italiane conferma al centro della sua strategia di sostenibilità ambientale l’efficienza energetica degli edifici, attraverso un aumento degli investimenti per abbattere l'impatto ambientale degli edifici che fanno parte del suo patrimonio immobiliare e per aumentare la produzione di energia rinnovabile.



Grazie anche al Progetto Polis, nei primi sei mesi del 2026, il Gruppo ha già realizzato 210 installazioni di nuovi impianti, portando il totale a circa 1.080, con una potenza installata di circa 31.700 kilowatt picco: l’obiettivo è quello di raggiungere, entro la fine del 2026, la quota di 1.300 impianti con una produzione attesa di oltre 40 gigawattora all’anno.



Inoltre, nel primo semestre, è aumentato di circa 2.400 unità il numero di edifici coinvolti nel progetto Smart Building, altro tassello importante nella strategia green di Poste Italiane, che nel 2025 ha consentito un risparmio di 10,5 gigawattora di energia elettrica. L’obiettivo è quello di raggiungere, entro il 2027, un risparmio di circa 17 GWh.



Al momento sono circa 6.700 gli edifici in cui sono stati installati sensori evoluti che raccolgono dati gestiti da una piattaforma unica di supervisione, gestione e controllo integrato, capace di regolare in modo automatico ed ottimale gli impianti di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, garantendo così una riduzione di consumi di energia elettrica stimata intorno al 15%, oltre a una migliore gestione del confort ambientale.

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