ESI, nuove commesse per revamping e ammodernamento impianti fotovoltaici per 0,65 milioni di euro

(Teleborsa) - ESI ha sottoscritto tre contratti di appalto "chiavi in mano" per lavori di revamping e ammodernamento tecnologico di altrettanti impianti fotovoltaici situati in Puglia, nel Comune di Brindisi, per una potenza complessiva di circa 2,4 MWp.



Le commesse, per un valore complessivo di circa 0,65 milioni di euro, prevedono la progettazione, l'esecuzione e la consegna "chiavi in mano" degli interventi di ammodernamento tecnologico di tre impianti fotovoltaici: "SOL080" (circa 0,51 MWp), "069GEO" (circa 0,93 MWp) e "082GEO" (circa 0,93 MWp). Gli interventi sono finalizzati a ripristinare la piena capacità produttiva degli impianti e a migliorarne l'efficienza.



Il completamento dei lavori è previsto entro il 31 dicembre 2026.



Alla luce della produzione realizzata al 31 dicembre 2025 e dei nuovi progetti acquisiti fino alla data del presente comunicato, il backlog complessivo della società si attesta a circa 33 milioni di euro, confermando la solidità del portafoglio ordini e la continuità dello sviluppo commerciale.

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