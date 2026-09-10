Milano 16:53
51.817 -0,11%
Nasdaq 16:53
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Dow Jones 16:53
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Londra 16:53
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Francoforte 16:53
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Prezzi produzione USA (YoY) in agosto

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Prezzi produzione USA (YoY) in agosto
USA, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +5,4%, in aumento rispetto al precedente +4,8% (la previsione era +5,3%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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