Milano 12:39
53.944 +0,46%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:40
10.801 -0,30%
Francoforte 12:39
26.471 +0,53%

Produzione industriale Unione Europea (YoY) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in giugno
Unione Europea, Produzione industriale in giugno su base annuale (YoY) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era -0,8%).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```