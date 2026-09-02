Milano 12:42
51.661 -0,49%
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Dow Jones 1-set
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Londra 12:42
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Francoforte 12:43
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Prezzi produzione Italia (YoY) in luglio

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Prezzi produzione Italia (YoY) in luglio
Italia, Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +7,8%, in aumento rispetto al precedente +5,8%.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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