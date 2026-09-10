TSMC, prosegue la corsa dei ricavi: ad agosto +53,3% su base annua

(Teleborsa) - TSMC ha comunicato i ricavi netti di agosto 2026, pari a circa 514,81 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (circa 16,4 miliardi di dollari Usa), in crescita del 10,1% rispetto a luglio e del 53,3% rispetto ad agosto 2025.



Nel periodo gennaio-agosto 2026, i ricavi complessivi si sono attestati a 3.386,87 miliardi di NT$ (circa 108 miliardi di dollari Usa), in aumento del 39,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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