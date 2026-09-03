Technogym scende in Borsa dopo dimissioni del CFO Marabini

(Teleborsa) - Seduta in netto ribasso a Piazza Affari per Technogym , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, dopo che ieri sera ha annunciato le dimissioni di William Marabini, CFO del gruppo, a far data dallo scorso 1° settembre. In un'ottica di continuità, il ruolo di CFO viene assunto da Carlo Capelli, manager di lunga e consolidata esperienza, nel gruppo dal 2002, membro del board di Technogym e già amministratore con delega alla finanza e controllo dal 2008. Il comunicato stampa della società non fa riferimento esplicito alle motivazioni dell'uscita di Marabini, ma sembra essere legata al perseguimento di nuove opportunità professionali dopo una permanenza di 20 anni all'interno del gruppo.



Equita non vede riflessi operativi dalla notizia sebbene l'avvicendamento avvenga in un anno di transizione per la società e dopo la debole performance del titolo. Nella conference call a margine dei risultati del primo semestre 2026 a inizio agosto la società era apparsa fiduciosa sul consensus per l'intero anno, sia in termini di fatturato che di EBITDA.



Con il titolo a 18,5x PE 12m fwd vs. 23x storico, Equita parla di "valutazioni interessanti nell'ipotesi di un ritorno a crescite di fatturato HSD, in linea con il track-record storico, e considerati i fondamentali attraenti della società (crescita strutturale della domanda, EBITDA margin circa 21%, pricing power, FCF/EBITDA normalizzato circa 50%, cassa netta, ROCE circa 60%)".



Technogym registra una flessione del 4,57% rispetto alla vigilia, attestandosi a 12,32 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 12,13 e successiva a quota 11,94. Resistenza a 12,69.

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