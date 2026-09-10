USA, prezzi produzione di agosto accelerano a +0,4% su mese e +5,4% annuo

(Teleborsa) - Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), ad agosto, i prezzi alla produzione sono aumentati, come previsto, dello 0,4% su base mensile, dopo il +0,1% di luglio (rivisto da flat).



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 5,4%, in accelerazione dal +4,8% del mese precedente (rivisto da +4,7%) e a fronte del +5,3% del consensus.



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,2% su mese (+0,3% il mese precedente, rivisto da +0,2%), mentre su anno hanno registrato un +4,6%, in linea alle attese, rispetto al +4,3% di luglio (rivisto da +4,2%).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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