Germania, prezzi alla produzione di luglio accelerano a +3,0%

(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi alla produzione hanno registrato a luglio un aumento annuo del 3,0%, in accelerazione rispetto al +1,8% del mese precedente e a fronte del +2,7% del consensus.



Su base mensile, i prezzi hanno segnato un incremento dell'1,1%, maggiore del +0,5% del consensus e dopo il -0,3% di giugno.



I prezzi dell'energia sono saliti del 3,4% su base mensile e del 3,8% a livello tendenziale.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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