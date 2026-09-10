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USA, stoccaggi gas ultima settimana sopra le attese a +40 BCF

Economia, Energia, Macroeconomia
USA, stoccaggi gas ultima settimana sopra le attese a +40 BCF
(Teleborsa) - Aumentano più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 4 settembre 2026 sono risultati in crescita di 40 BCF (billion cubic feet) rispetto a un consensus di +35.

Il dato si rivela inoltre superiore alla variazione della settimana precedente (+30 BCF).

Le scorte totali si sono dunque portate a 3.254 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 2,4% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.333 BCF) ma in salita del 4,8% rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 3.106 BCF.
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