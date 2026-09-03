USA, stoccaggi gas ultima settimana +30 BCF come previsto

(Teleborsa) - Aumentano in linea alle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 28 agosto 2026 sono risultati in crescita di 30 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore alla variazione della settimana precedente (+15 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.214 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dell'1,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.264 BCF) ma in salita del 5,2% rispetto alla media degli ultimi cinque anni pari a 3.054 BCF.

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