Juventus cede Di Gregorio al Bournemouth fino a giugno 2027 per 1,3 milioni di euro
Possibilità di cessione a titolo definitivo per 12,7 milioni
(Teleborsa) - Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di 1,3 milioni di euro; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.
L’accordo prevede anche la facoltà da parte del Bournemouth di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di 12,7 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.
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