Juventus, accordo con Newcastle per prestito Woltemade a 2,8 milioni euro
(Teleborsa) - Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di 2,8 milioni di euro, oltre ad oneri accessori pari a 0,8 milioni di euro.
Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 0,5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.
```