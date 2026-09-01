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Juventus, accordo con Newcastle per prestito Woltemade a 2,8 milioni euro

Finanza, Sport
Juventus, accordo con Newcastle per prestito Woltemade a 2,8 milioni euro
(Teleborsa) - Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di 2,8 milioni di euro, oltre ad oneri accessori pari a 0,8 milioni di euro.

Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 0,5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.
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