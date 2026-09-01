Juventus, accordo con Atlético per prestito David con diritto di riscatto a 25 milioni di euro
(Teleborsa) - Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David.
L'accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell'Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l'eventuale cessione definitiva è pari a 25 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi.
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