Juventus, accordo con il Wolfsburg per l'acquisizione di Grabara
(Teleborsa) - Juventus Football Club ha raggiunto un accordo con la società VfL Wolfsburg per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, del calciatore Kamil Grabara a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni di euro, oltre a oneri accessori pari a 0,2 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto, per un ammontare non superiore a 0,3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.
L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il giocatore per un corrispettivo di 11,5 milioni, pagabili in tre esercizi.
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