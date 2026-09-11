Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Discesa moderata per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 10 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per lo SMI (Swiss Market Index), con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13.521,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 14.177,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 13.302,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)