Avio, per Intermonte "una delle opportunità più interessanti" in scia alla crescita strutturale europea in spazio e difesa

(Teleborsa) - Intermonte conferma il rating outperform su Avio e ne aggiorna il prezzo obiettivo a 39 euro, valutazione che implica un upside potenziale intorno al 39% rispetto al prezzo di 28 euro, continuando a considerare l'azienda come "una delle opportunità più interessanti" capace di beneficiare della "crescita strutturale dei settori spaziale e della difesa in Europa".



Gli analisti evidenziano come risultati del primo semestre 2026 di Avio confermino "ancora una volta la capacità di esecuzione dell'azienda" con ricavi "cresciuti a ritmi elevati (nella fascia alta del 10-20%), un portafoglio ordini che "si è mantenuto sopra i 2 miliardi di euro" e con il raggiungimento di "diversi traguardi operativi, tra cui il successo della missione VV29, il primo lancio di Ariane 6 con quattro booster P160C e i progressi costanti nel progetto di espansione negli Stati Uniti".



Intermonte ritiene pertanto che il mix "tra un portafoglio ordini record, la crescente domanda nel settore della difesa e la partnership strategica con Advent" offra "un solido sostegno alla prospettiva di crescita a lungo termine della società".



Gli esperti confermano sostanzialmente le proprie stime operative su Avio, attendendosi, per il 2026, 600 milioni di euro di ricavi e 35 milioni di EBITDA rettificato, livelli leggermente superiori al punto medio della guidance del management (575 milioni di ricavi e 33 milioni di EBITDA rettificato). Migliorano invece la stima dell'utile netto "per riflettere i maggiori proventi finanziari generati dall'ingente posizione di cassa". Intermonte sottolinea però che tali previsioni non includono ancora né l'incasso di risorse legato all'operazione con Advent né la diluizione associata alle azioni da emettere a favore della stessa Advent, in attesa del relativo perfezionamento.

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