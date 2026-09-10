Avio, nel semestre crescita a doppia cifra per ebitda e ricavi. Guidance 2026 confermata

(Teleborsa) - Avio
, società del settore aerospaziale ha chiuso il primo semestre 2026 con un portafoglio ordini
pari a 2.048 milioni di Euro (-5,4%
rispetto al 31 dicembre 2025). Gli ordini acquisiti nel semestre sono pari a circa 160 milioni di Euro, più di due terzi dei quali relativi a commesse di produzione e sviluppo in ambito difesa e, per la restante parte, prevalentemente relativi a contratti di sviluppo sul lanciatore Vega C.
I Ricavi Netti
, pari a 276 milioni di Euro, registrano per il quarto anno consecutivo una crescita a doppia cifra su base semestrale (+17,5% rispetto al primo semestre 2025), confermando anche nei primi sei mesi del 2026 una solida capacità di esecuzione degli
ordini. La crescita dei ricavi nel semestre è principalmente dovuta all’incremento delle attività di produzione di Vega C, di produzione dei motori per Ariane 6, nonché di quelle relative alla propulsione per la difesa.
L’EBITDA
Reported, pari a 11,9 milioni di Euro (+1,9 milioni rispetto al 30 giugno 2025) e in crescita del 19,1% rispetto al primo semestre 2025, riflette, nella sostanza, il miglioramento dei ricavi del periodo, confermando per il quarto anno consecutivo una crescita a doppia cifra nel primo semestre. L'EBIT Reported, pari a 1,2 milioni di Euro, riflette le medesime dinamiche di miglioramento dell’EBITDA e risulta parimenti in crescita rispetto al 30 giugno 2025, sebbene tale incremento sia parzialmente compensato dalla crescita degli ammortamenti dovuti principalmente all’aumento di cadenza di Vega C. Parimenti, EBITDA Adjusted
ed EBIT Adjusted
riflettono la medesima traiettoria di crescita dei corrispondenti dati Reported.
La posizione finanziaria netta
ammonta a 535,7 milioni di Euro, in diminuzione di 56 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2025 per effetto degli investimenti del periodo e del parziale trasferimento ai fornitori degli anticipi incassati nell’ultimo trimestre del 2025.
Anche nel semestre appena concluso sono proseguite con successo le attività di lancio dei vettori Vega C e Ariane 6.
Avio ha proseguito nel primo semestre 2026 le attività di sviluppo nel campo della propulsione liquida: il dimostratore di volo a propulsione liquida ossigeno-metano è stato completamente integrato e si prevede che completi le prove a terra entro la fine dell'anno
in corso.
La Guidance per l’anno 2026
annunciata nel mese di marzo 2026 risulta confermata
.Giulio Ranzo
, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato “Anche nel primo semestre dell’anno i successi dei programmi Vega C e Ariane 6 confermano la centralità di Avio
nello scenario spaziale europeo, anche in considerazione del nuovo ruolo di Launch Service
Operator assunto a partire dal lancio di Vega C concluso con successo a maggio. Parimenti, la partnership siglata con Advent rappresenta una tappa significativa per Avio, rafforzando il nostro profilo finanziario e consentendo di accelerare la nostra espansione negli Stati Uniti
con il supporto di un partner globale con il quale condividiamo una solida visione strategica e un’ambizione di lungo termine".
La Società comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’avvio del processo di cooptazione di un nuovo Consigliere, a fronte delle dimissioni presentate dalla dott.ssa Elena Pisonero, come comunicato in data 29 luglio 2026, con efficacia a decorrere dall’Assemblea dell’8 settembre scorso, nel rispetto della normativa applicabile e dallo statuto sociale.