Avio vola in testa al FTSE MIB: guidance considerata prudente con messaggi positivi da call

(Teleborsa) - Seduta in netto rialzo
per Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, che risulta il miglior titolo del FTSE MIB
nella seduta odierna, dopo che ieri ha pubblicato
risultati del secondo trimestre 2026 sostanzialmente in linea con le attese e ha confermato la guidance FY26 (sebbene nella precedente call fosse stato dichiarato che "c'è spazio per upside, ma attendiamo informazioni precise prima di farlo". Per questo gli analisti rimangono convinti che la guidance per l'anno in corso sia conservativ
a.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo
sottolineano che l'acquisizione di nuovi ordini è stata "soddisfacente, considerando che Avio ha ottenuto un contratto aggiuntivo all'inizio di luglio". Ritengono "prudente" la guidance per l'intero esercizio 2026
, in quanto implica un calo dei nuovi ordini su base annua compreso tra il 71% e il 55% nel secondo semestre, con ricavi ed EBITDA rettificato che registrerebbero variazioni rispettivamente tra -7,4% e +2,4% e tra -28% e +6% su base annua. Gli analisti di Equita
confermano le stime nella parte altra degli intervalli di guidance, tranne l'utile netto alzato di 5 milioni di euro solo per maggiori proventi finanziari (di cui 3 milioni non ricorrenti). Pur sapendo che gli ordini sono volatili e di dimensione variabile, dopo aver registrato un btb di 0,6x nel primo semestre e in assenza di informazioni aggiuntive, riducono la stima di raccolta ordini 2026 del 13% a 0,65 miliardi di euro (btb 1.1x), pur restando ben sopra la guidance.
Tra gli spunti della conference call, è probabile che la cadenza dei lanci di Ariane 6 venga portata a 12 all'anno nell'arco di 2-2,5 anni
; per far fronte a questa crescita, Avio dovrà fornire più booster rispetto a quanto inizialmente previsto; parallelamente, Avio intende aumentare la frequenza dei lanci di Vega da 3 (nel 2026) a 6; le stime di Intesa ipotizzano che Ariane raggiungerà il ritmo di 12 lanci solo nel 2035, con una produzione di 35 booster entro quella data; tuttavia, tale prospettiva appare ora molto più vicina nel tempo (2029).
L'iniziativa statunitense sugli SRM (motori a propellente solido) prosegue come previsto
; la cerimonia di posa della prima pietra è attesa per la fine di settembre; i 110 milioni di euro di liquidità che Avio otterrà da Advent tramite un aumento di capitale riservato saranno utilizzati per potenziare la capacità dello stabilimento statunitense e, se possibile, accelerarne l'avvio della produzione (previsto per il secondo semestre del 2028); le risorse serviranno anche per l'integrazione verticale nella catena di fornitura.
Il recente successo del razzo "Spectrum", sviluppato dall'azienda tedesca ISAR, non desta preoccupazioni
: la produzione del razzo richiederà anni per andare a regime e il carico utile è notevolmente inferiore a quello di Vega (circa un terzo); in ogni caso, la domanda di mercato è talmente forte da garantire spazio a numerosi operatori. Inoltre, è stato riferito che SpaceX ha aumentato drasticamente i prezzi (praticamente raddoppiandoli) e Avio potrebbe diventare un fornitore di servizi di lancio captive per SpaceX
; di fatto, molti clienti si stanno rivolgendo ad Ariane e Avio per i servizi di lancio.
Sul fronte della difesa, è molto difficile prevedere quando i principali appaltatori statunitensi (Tier 1) assegneranno ulteriori contratti
di produzione per i motori a propellente solido (SRM); Avio è in trattativa con Lockheed Martin
e potrebbe replicare il modello adottato con altri clienti USA, avviando lo sviluppo e la produzione iniziale di un SRM in Italia per poi trasferire le attività nel nuovo stabilimento statunitense a partire dal 2028.
Spicca il volo Avio
, che raggiunge 29,86 euro, con un aumento del 6,60%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 30,6 e successiva a quota 32,35. Supporto a 28,85.