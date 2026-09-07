SECO, Intesa Sanpaolo ed Equita confermano giudizio e target price

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ed Equita confermano il giudizio "Buy" sul titolo SECO , mantenendo invariati i target price, rispettivamente pari a 3,60 euro e 3,50 euro.



A Piazza Affari la seduta continua decisamente positiva per Seco che tratta in rialzo del 10,30%.



L'andamento della società che sviluppa microcomputer embedded, sistemi integrati e soluzioni per l’IoT nella settimana, rispetto al FTSE Italia Star , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Il quadro tecnico di Seco segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,387 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,617. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,238.









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