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SOL, Equita incrementa target price dopo solidi risultati nel primo semestre

Finanza, Consensus
SOL, Equita incrementa target price dopo solidi risultati nel primo semestre
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 66 euro per azione (dai precedenti 65 euro) il target price su SOL, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, confermando la raccomandazione "Buy", dopo che la società ha pubblicato risultati del primo semestre 2026 "solidi, con crescita organica superiore ai peers"

Gli analisti hanno alzato del 2% le stime EBITDA 2026-27. "Incorporiamo una dinamica della top line più forte, portando la crescita dei ricavi FY26 al +9% dal precedente +8%, e una maggiore marginalità nei Gas Tecnici alla luce dei risultati del primo semestre e dei messaggi della call - si legge nella ricerca - Le stime di utile netto rimangono invece sostanzialmente invariate, poiché il maggiore EBITDA viene assorbito da maggiori oneri finanziari, tax rate e minorities, già emersi nel primo semestre".

Il titolo tratta a circa 23,5x P/E FY27, "un livello che riteniamo interessante dato il solido percorso di crescita e il basso profilo di rischio del business", viene aggiunto.
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