SOL, Equita incrementa target price dopo solidi risultati nel primo semestre

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 66 euro
per azione (dai precedenti 65 euro) il target price
su SOL
, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, confermando la raccomandazione
"Buy
", dopo che la società ha pubblicato
risultati del primo semestre 2026 "solidi, con crescita organica superiore ai peers"
Gli analisti hanno alzato del 2% le stime EBITDA 2026-27
. "Incorporiamo una dinamica della top line più forte, portando la crescita dei ricavi FY26 al +9% dal precedente +8%, e una maggiore marginalità nei Gas Tecnici alla luce dei risultati del primo semestre e dei messaggi della call - si legge nella ricerca - Le stime di utile netto rimangono invece sostanzialmente invariate, poiché il maggiore EBITDA viene assorbito da maggiori oneri finanziari, tax rate e minorities, già emersi nel primo semestre".
Il titolo tratta a circa 23,5x P/E FY27, "un livello che riteniamo interessante
dato il solido percorso di crescita e il basso profilo di rischio del business", viene aggiunto.