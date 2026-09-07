Petrolio, prezzi ancora in crescita mentre OPEC+ lascia produzione invariata per ottobre

Brent sopra i 97 dollari.

(Teleborsa) - Il Brent (novembre 2026) sale a 97,42 dollari al barile (+1,18%), mentre il WTI (ottobre 2026) guadagna lo 0,86% a 92,27 dollari. Secondo l'analisi di Intesa Sanpaolo, "i nuovi attacchi fra USA e Iran spingono il greggio al rialzo e complicano il processo di risoluzione della crisi in Medio Oriente, alimentando i timori di possibili nuove interruzioni delle forniture".



Ieri i sette Paesi OPEC+ - Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman - riuniti virtualmente, hanno deciso di mantenere invariati per ottobre 2026 i livelli di produzione richiesti già in vigore a settembre, ribadendo l'impegno collettivo verso la piena conformità alla Dichiarazione di Cooperazione. Il prossimo incontro è fissato per il 4 ottobre.



Sulla decisione dell'OPEC+, Intesa Sanpaolo sottolinea come si tratti "di un'inversione di strategia da parte dei sette Paesi che effettuano tagli volontari alla propria produzione, dopo sei mesi di costanti aumenti, iniziati a marzo, e volti a fronteggiare gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz". L'incremento delle quote varato a settembre aveva già completato "il percorso di graduale rientro di una parte dei tagli volontari pari a circa 1,65 milioni di barili al giorno, originariamente stabiliti nel 2023". Resta tuttavia in vigore un'ulteriore quota di tagli che coinvolge gran parte dei membri OPEC, pari a circa 2,0 milioni di barili al giorno decisi a fine 2022, che dovrebbe restare valida fino alla fine del 2026.



La decisione arriva mentre il conflitto in Iran continua a interrompere le esportazioni attraverso lo Stretto di Hormuz, limitando l'influenza dell'OPEC+ su prezzi e quote di mercato. L'attenzione del gruppo si sposta ora sul più rilevante dibattito relativo alle quote 2027, legato alla revisione della capacità produttiva dei singoli membri, che determinerà le basi per le nuove assegnazioni.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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