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Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,36%

Il FTSE MIB chiude a 52.512,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,36%
Milano guadagna bene e porta a casa un +1,36%, terminando la sessione a 52.512,03 punti.
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