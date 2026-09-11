BPER, al via bando per Borse di studio a 300 studenti meritevoli

(Teleborsa) - BPER lancia il bando per l’assegnazione di 300 borse di studio da 500 euro ciascuna, rivolte agli studenti e studentesse meritevoli, che nell’anno scolastico 2025-2026, abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado o conseguito il diploma di maturità.



Giunta alla 60ª edizione, l’iniziativa rappresenta un appuntamento ormai consolidato con cui la Banca intende valorizzare il merito scolastico e offrire un sostegno concreto alle famiglie dei propri clienti per la formazione dei giovani.



L’assegnazione avverrà sulla base della valutazione del profitto scolastico e della situazione economica, secondo quanto previsto dal bando. Tra i requisiti figurano la residenza in Italia, un ISEE familiare 2026 non superiore a 30 mila euro e l'esistenza di un rapporto di clientela con BPER.



"Siamo orgogliosi di essere giunti alla 60ª edizione del Bando dedicato alle famiglie dei nostri clienti. Una tappa importante di un percorso che testimonia la costante volontà della Banca di valorizzare e incentivare il merito scolastico di ragazzi e ragazze. È uno dei tanti progetti con cui BPER promuove l’istruzione e la cultura, valori alla base della crescita e dello sviluppo della società e dei territori", Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di BPER.



Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026.

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