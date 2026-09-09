UniCredit Foundation: 1,9 milioni per borse di studio e ricerca in economia e finanza

Quattro bandi rivolti a dottorandi, ricercatori a inizio carriera e istituzioni universitarie europee, con scadenze tra ottobre e novembre 2026.

(Teleborsa) - UniCredit Foundation ha reso noto il lancio di quattro nuovi bandi per borse di studio, borse di ricerca e premi accademici destinati a studenti e ricercatori nei campi dell'economia e della finanza. L'investimento complessivo dichiarato è di oltre 1,9 milioni di euro. Le iniziative si rivolgono a dottorandi, ricercatori all'inizio della carriera accademica e istituzioni universitarie.



Il primo bando riguarda le PhD Scholarships in Economics 2026, intitolate alla memoria di Marco Fanno, Giovanna Crivelli e Fabrizio Saccomanni e dedicate a dottorandi iscritti presso università di riconosciuto prestigio internazionale. Il secondo, le Top-Up Fanno & Foscolo Fellowships 2026, è finalizzato a sostenere università e istituti di ricerca nell'attrarre e trattenere ricercatori nelle prime fasi della carriera attraverso pacchetti retributivi competitivi a livello internazionale. Il terzo è il Modigliani Research Grant 2026, giunto alla 17ª edizione e rivolto a giovani ricercatori in economia e finanza impiegati presso università europee. Il quarto è il 13° Economic Job Market Best Paper Award, organizzato in collaborazione con la European Economic Association, destinato alle migliori ricerche presentate da giovani economisti che si affacciano al mercato accademico internazionale.



Le candidature sono aperte per 10 PhD Scholarships in Economics (scadenza 2 novembre 2026); 7 Top-Up Fanno & Foscolo Fellowships, riservate a dipartimenti universitari e istituti di ricerca nei Paesi in cui opera il Gruppo UniCredit (scadenza 30 ottobre 2026); 4 Modigliani Research Grants per ricercatori nelle prime fasi della carriera accademica impiegati presso università europee (scadenza 16 ottobre 2026); 5 Economic Job Market Best Paper Awards (scadenza 12 ottobre 2026). Criteri di ammissione e modalità di candidatura sono pubblicati sul sito della Fondazione.



"Investire nei talenti significa investire nel futuro. La capacità dell'Europa di rimanere competitiva dipenderà sempre più dalla sua attitudine a valorizzare, sviluppare e trattenere le migliori competenze. - afferma Silvia Cappellini, Direttore Generale di UniCredit Foundation - In UniCredit Foundation siamo convinti che sostenere giovani economisti e ricercatori voglia dire dare impulso a idee, conoscenze e innovazione, contribuendo concretamente a costruire la società di domani. Con queste iniziative rinnoviamo il nostro impegno al fianco di giovani di talento, accompagnandoli nel loro percorso verso l'eccellenza accademica e sostenendo la produzione di conoscenza, l'innovazione e un approccio fondato sull'evidenza e sul rigore scientifico: elementi imprescindibili per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del futuro dell'Europa".

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