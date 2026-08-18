Enel conclude il buyback con acquisti per quasi 25,83 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato, tra il 10 e l'11 agosto 2026, complessivamente 1.171.000 azioni proprie sul mercato Euronext Milan, a un prezzo medio ponderato di 9,90 euro per azione, per un controvalore pari a 11.592.944,057 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback, comunicato il 30 luglio 2026 e avviato il 3 agosto, a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2026, che si è concluso con l'acquisto complessivo di 2,6 milioni di azioni proprie, pari allo 0,0256% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 9,9339 euro per azione, per un controvalore di 25.828.146,557 euro.



Considerando anche le azioni già in portafoglio, all'11 agosto Enel detiene complessivamente 246.016.292 azioni proprie, pari al 2,4198% del capitale sociale.



A Milano, appiattita la performance del gruppo energetico , che porta a casa un modesto +0,16%.









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