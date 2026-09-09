UniCredit e ING, finanziamento da 76 milioni per impianti biometano di Bankinter Investment e Plenium Partners

(Teleborsa) - Bankinter Investment e Plenium Partners, che hanno recentemente approvato l'integrazione delle rispettive società di gestione del risparmio e condividono una piattaforma di investimenti alternativi dal 2017, hanno concordato il finanziamento di un portafoglio di quattro impianti a biometano in Italia.



ING e UniCredit - riporta un comunicato - hanno strutturato un finanziamento senior da 76 milioni di euro in formato Project Finance, che consolida il debito del portafoglio in un'unica struttura multi-borrower contestualmente all'entrata in esercizio degli asset.



Il finanziamento comprende un prestito senior a termine, affiancato da linee accessorie per l’IVA e per la riserva destinata al servizio del debito, assicurando al portafoglio una struttura finanziaria di lungo periodo in linea con gli standard di mercato, contestualmente alla piena entrata in esercizio degli impianti.



Il portafoglio comprende quattro impianti a biometano, con una capacità complessiva di circa 1.800 Smc/h, collegati alla rete italiana del gas. Il finanziamento è finalizzato a ottimizzare la struttura finanziaria dei progetti e a riconvertire gli impianti dalla produzione di biogas a quella di biometano.



Una volta pienamente operativi, i quattro impianti dovrebbero produrre complessivamente circa 160 GWh di biometano rinnovabile all’anno – equivalenti al consumo medio annuo di gas di circa 10.500 famiglie italiane – ed evitare ogni anno circa 31.500 tonnellate di emissioni di CO2, sostituendo il gas naturale di origine fossile.





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