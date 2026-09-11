Francoforte: movimento negativo per Ionos

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Ionos , con una flessione del 3,34%.



Lo scenario su base settimanale di Ionos rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Ionos confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 33,85 Euro con primo supporto visto a 32,39. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 31,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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