Milano 10:47
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Dow Jones 10-set
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Londra 10:47
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Francoforte 10:47
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Francoforte: si concentrano le vendite su Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Ionos
Pressione su Ionos, che tratta con una perdita del 3,34%.
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