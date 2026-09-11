Intesa Sanpaolo tonica dopo rialzo TP da parte di Goldman e promozione Morningstar

(Teleborsa) - Seduta all'insegna del denaro su Intesa Sanpaolo
in rialzo del 2,2%, risultando tra le migliori del Ftse Mib
(+1,1%).
A sostenere il titolo contribuiscono le indicazioni positive di Goldman Sachs
che ne ha alzato il target price a 7,80 euro per azione (dai precedenti 7,50 euro), confermandone il "Buy".
Inoltre, Morningstar DBRS
ha migliorato i rating di credito a lungo termine
di Intesa Sanpaolo da "A (low)" ad "A". Il trend per tutti i rating è stabile.
A livello comparativo su base settimanale
, il trend del colosso creditizio
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intesa Sanpaolo
rispetto all'indice.
Lo status tecnico dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
mostra segnali di peggioramento con area di supporto
fissata a 6,737 euro
, mentre al rialzo l'area di resistenza
è individuata a 6,851
. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,668.