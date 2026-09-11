Milano 17:35
52.512 +1,36%
Nasdaq 17:53
29.434 +1,13%
Dow Jones 17:53
52.589 +1,01%
Londra 17:35
10.650 +0,39%
Francoforte 17:35
25.569 +0,82%

Intesa Sanpaolo tonica dopo rialzo TP da parte di Goldman e promozione Morningstar

Banche, Finanza
Intesa Sanpaolo tonica dopo rialzo TP da parte di Goldman e promozione Morningstar
(Teleborsa) - Seduta all'insegna del denaro su Intesa Sanpaolo in rialzo del 2,2%, risultando tra le migliori del Ftse Mib (+1,1%).

A sostenere il titolo contribuiscono le indicazioni positive di Goldman Sachs che ne ha alzato il target price a 7,80 euro per azione (dai precedenti 7,50 euro), confermandone il "Buy".

Inoltre, Morningstar DBRS ha migliorato i rating di credito a lungo termine di Intesa Sanpaolo da "A (low)" ad "A". Il trend per tutti i rating è stabile.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso creditizio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intesa Sanpaolo rispetto all'indice.

Lo status tecnico dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,737 euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,851. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,668.
Condividi
```