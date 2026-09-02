Reyl Intesa Sanpaolo diventa Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse

(Teleborsa) - REYL Intesa Sanpaolo ha modificato, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari da parte della FINMA, la propria denominazione sociale in Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse. La banca opererà con il marchio Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse, segnando una nuova tappa nel proprio percorso di sviluppo.



Questo rebranding fa seguito alla partnership strategica siglata con il Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2021 e all'acquisizione integrale della banca da parte del Gruppo nel gennaio 2026. La nuova identità riflette la crescente integrazione della banca nel Gruppo, preservandone al contempo le radici svizzere, la continuità e le competenze distintive nella gestione patrimoniale.



La banca sta portando avanti un piano di recruiting mirato, rivolto a Relationship Manager di comprovata esperienza, con l'obiettivo di rafforzare il presidio della clientela e sostenere la prossima fase di crescita. A ciò si affiancano attività continuative di comunicazione ed eventi dedicati, volti a presentare in modo chiaro e coerente la rinnovata identità della Banca a clienti, collaboratori e partner.



"Questo cambiamento rappresenta una tappa importante nella nostra evoluzione - ha detto Riccardo Barbarini, CEO di Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse - Conferma la nostra integrazione in uno dei principali gruppi bancari europei, preservando al contempo la solidità della nostra piattaforma svizzera, la vicinanza ai clienti e gli elevati standard professionali che definiscono il nostro approccio. Siamo lieti di continuare a lavorare al fianco dei nostri clienti, partner e collaboratori, mantenendo immutato il nostro impegno verso l'eccellenza e i più elevati standard di qualità del servizio".

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