Prysmian, Intesa Sanpaolo lima il target price a 168 euro
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Prysmian protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,64%.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno confermato il giudizio "Buy", con target price a 168 rivisto dal precedente 173.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo specializzato nella produzione di cavi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prysmian rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 125,8 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 128,6, mentre il primo supporto è stimato a 123.
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