Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 248 milioni di euro nella prima settimana di settembre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, dal 31 agosto al 4 settembre 2026, complessivamente 37.056.000 azioni proprie, pari a circa lo 0,21% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,6941 euro per azione e per un controvalore pari a 248.057.243,80 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento avviato il 6 luglio 2026.



Al 4 settembre 2026, dall'avvio del programma, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 254.166.755 azioni, pari a circa l'1,44% del capitale sociale, per un controvalore totale di 1.667.744.084,79 euro.



Sul listino milanese, oggi, seduta sostanzialmente invariata per Intesa Sanpaolo , che termina gli scambi con un moderato -0,03%.











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