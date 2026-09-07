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Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 248 milioni di euro nella prima settimana di settembre

Azioni proprie, Finanza
Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 248 milioni di euro nella prima settimana di settembre
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, dal 31 agosto al 4 settembre 2026, complessivamente 37.056.000 azioni proprie, pari a circa lo 0,21% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,6941 euro per azione e per un controvalore pari a 248.057.243,80 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento avviato il 6 luglio 2026.

Al 4 settembre 2026, dall'avvio del programma, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 254.166.755 azioni, pari a circa l'1,44% del capitale sociale, per un controvalore totale di 1.667.744.084,79 euro.

Sul listino milanese, oggi, seduta sostanzialmente invariata per Intesa Sanpaolo, che termina gli scambi con un moderato -0,03%.




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