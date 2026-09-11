Lettura rialzista per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Effervescente il produttore di imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,26%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 232,4 USD, con stop loss individuato a quota 94,69 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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