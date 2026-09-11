Lettura rialzista per Packaging Corporation of America

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Effervescente il produttore di imballaggi , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,26%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 232,4 USD, con stop loss individuato a quota 94,69 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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