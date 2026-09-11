Londra: giornata depressa per Compass Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale nella ristorazione, con una flessione dell'1,94%.
Il trend di Compass Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Compass Group ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 30,64 USD. Primo supporto individuato a 30,21. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 31,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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