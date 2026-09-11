Milano 14:28
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Londra 14:28
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Londra: scambi al rialzo per Games Workshop

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Games Workshop
Punta con decisione al rialzo la performance della società inglese che produce figurine e giochi, con una variazione percentuale del 2,54%.
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