Milano 17:35
52.666 +0,09%
Nasdaq 17:47
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Dow Jones 17:47
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Londra 17:35
10.748 +0,04%
Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,04%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.748,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,04%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,04% e archivia gli scambi a 10.748,16 punti.
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