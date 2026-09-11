Luiss Business School, diplomati i nuovi MBA: si chiude a Villa Blanc la Graduation Week 2026

(Teleborsa) - Si è conclusa a Villa Blanc la Graduation Week 2026 della Luiss Business School con la giornata dedicata all'Area MBA, che ha visto la consegna dei diplomi agli studenti dei programmi MBA Full Time, Part Time, Flex ed Executive. Un momento particolarmente significativo per la Community della Scuola, che celebra non solo il conseguimento di un titolo accademico, ma il completamento di un percorso di crescita professionale e personale che prepara manager e professionisti ad affrontare le sfide di un contesto economico e sociale in continua evoluzione.



I programmi MBA rappresentano oggi uno strumento strategico per sviluppare competenze di leadership, capacità decisionali e visione di lungo periodo utili ad affrontare le sfide odierne: dall’accelerazione dell'innovazione, alla digitalizzazione dei processi e alla crescente complessità dei mercati globali, Percorsi che combinano sviluppo delle competenze manageriali, confronto con il mondo delle imprese e crescita del network professionale, all'interno di una community internazionale di accademici, professionisti e manager



"Il valore aggiunto dei nostri programmi MBA consiste nell'integrare una solida formazione manageriale con un percorso flessibile, personalizzato e strettamente connesso al mondo delle imprese. Oggi un MBA deve offrire non solo conoscenze, ma anche gli strumenti necessari per affrontare la complessità, prendere decisioni in contesti di incertezza e comprendere come innovazione, tecnologia e sostenibilità stiano trasformando i modelli di business - ha dichiarato Maria Isabella Leone, Head of MBA Programmes Luiss Business School - La nostra risposta è un modello formativo boutique, costruito sulle esperienze, le responsabilità e le aspirazioni dei partecipanti. Al fine di ampliare le opportunità di network dei nostri studenti, stiamo inoltre rafforzando il coinvolgimento delle imprese creando occasioni sempre più frequenti per confrontarsi con manager, lavorare su sfide aziendali reali e mettere in relazione l'apprendimento in aula con i processi di trasformazione delle organizzazioni".



Nel corso della giornata è intervenuto Pietro Labriola, AD di TIM, che ha invitato gli studenti a costruire il proprio percorso professionale valorizzando le soft skill, la curiosità e la capacità di adattarsi al cambiamento. Ha sottolineato, inoltre, l’importanza di assumersi le proprie responsabilità e a guardare al futuro con consapevolezza, trasformando l'incertezza in opportunità di crescita.

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