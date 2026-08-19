USA, richieste di mutui settimanali di nuovo in calo

Nella settimana al 14 agosto

(Teleborsa) - Tornano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 14 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione dello 0,4%, dopo il +3,6% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato dell'1,5%, mentre quello relativo alle nuove domande è diminuito del 2,0%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono rimasti stabili al 6,77%.



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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