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USA, richieste di mutui settimanali di nuovo in calo

Nella settimana al 14 agosto

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui settimanali di nuovo in calo
(Teleborsa) - Tornano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 14 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione dello 0,4%, dopo il +3,6% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato dell'1,5%, mentre quello relativo alle nuove domande è diminuito del 2,0%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono rimasti stabili al 6,77%.

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
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