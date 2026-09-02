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USA, richieste mutui settimanali salgono dello 0,8%

Economia, Macroeconomia
USA, richieste mutui settimanali salgono dello 0,8%
(Teleborsa) - Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 29 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un +0,8%, dopo il -1% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'1,1% e quello relativo alle nuove domande è salito del 2,15%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono sostanzialmente stabili al 6,79% dal 6,78% precedente.

(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)
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